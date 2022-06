Eine ganz persönliche Wellness Oase – wer wünscht sich das nicht. Mit homify ist das ganz leicht umzusetzen. Wir haben top Experten für dich, die neuesten Badezimmer Designs und alles, was du sonst noch für dein Luxus Badezimmer benötigst.

Wo finde ich Ideen für mein Luxus Badezimmer?

Wie du dein Luxus Badezimmer gestalten möchtest hängt ganz von deinem persönlichen Geschmack und natürlich auch etwas von deinem Budget ab. Ideen und Inspiration zu den unterschiedlichen Varianten und Möglichkeiten findest du auf unserer Webseite, in verschiedenen Magazinen und Zeitschriften und auch in Fachgeschäften oder auf Messen. Von den verschiedenen Materialen für Waschbecken und Badewanne bis hin zu unterschiedlichen Designs für Dusche und Bad kannst du dir alles zusammensammeln, was dir gefällt. Bei homify kannst du dir dazu ganz einfach ein Ideenbuch anlegen, in welchem du all deine Favoriten abspeichern kannst, dir Notizen dazu machen kannst und später eine tolle Übersicht hast.

Auf was muss ich achten, wenn ich mein Luxus Bad plane?

Geht es an die Planung, solltest du dann natürlich eine ziemlich genaue Vorstellung davon haben, was du dir von deinem Luxus Badezimmer erwartest. Du solltest am besten bereits wissen, welche Art von Waschbecken du möchtest, ob du dir eine integrierte oder freistehende Badewanne wünschst, wie groß deine Dusche sein soll und mit welchen Materialien du am liebsten arbeiten würdest. Außerdem solltest du auf jeden Fall sicher gehen, dass du genügend Platz in deinem Zuhause hast, all diese Wünsche umzusetzen. Orientiere dich bei der Planung auch unbedingt an deinem Budget. Bei großen Anschaffungen, wie einem Luxus Bad, kann es schon einmal etwas teurer werden. Lass am besten noch etwas Puffer nach oben, falls es bei der Ausführung zu unerwarteten Kosten kommen sollte.

Welche Fachkräfte benötige ich für mein Luxus Badezimmer?

Bei der Gestaltung kannst du einen professionellen Designer hinzuziehen, um sicher zu gehen, dass dein Luxus Badezimmer auch wirklich deinen Vorstellungen eines Wellness Rückzugsortes entspricht. Du kannst es aber natürlich auch selbst in die Hand nehmen. Bei der Umsetzung wirst du jedoch die ein oder andere Fachkraft benötigen. Bei gewissen Dingen wie Wasseranschlüssen, dem Verlegen von Fliesen und Marmor oder dem korrekten Einbauen einer begehbaren Designer Dusche raten wir dir, mit Fachkräften zusammenzuarbeiten. Angefangen von Fliesenlegern, über Klempner, die sich um die Rohre und Rohranschlüsse kümmern, bis hin zu Elektrikern, die für die optimale Beleuchtung in deinem Luxus Badezimmer sorgen, findest du alle Experten in deiner Nähe auf homify.