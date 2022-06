Für viele gibt es nichts Schöneres als nach einem langen Tag den ganzen Stress des Alltags einmal schön auszuschwitzen. Mit der richtigen Saune zu Hause steht diesem Vergnügen nichts mehr im Weg.

Welche Sauna eignet sich für mein Zuhause?

Die Frage nach der richtigen Sauna für dein Zuhause hängt zum einen von dir selbst und deinen Vorlieben ab, zum anderen zu dem Platz, der dir in deinem Haus zur Verfügung steht. Auch das Budget spielt hier eine große Rolle. Es ist wesentlich teurer einen großen Saunabereich in dein Zuhause zu integrieren, als eine kleine Outdoor Saune zu bauen. Außerdem musst du für dich entscheiden, ob du eine trockene Elektrosauna möchtest oder Aufgüsse machen möchtest. Heutzutage gibt es Saunen in vielen verschiedenen Größen und Ausfertigungen. Wenn du in etwa weißt, nach welcher Größe, Art und in welcher Preisklasse du suchen willst, findest du sicherlich schnell ein passendes Modell.

Wo finde ich Ideen zu einer eigenen Sauna?

Sauna Ideen findest du in Baumärkten, in Zeitschriften und natürlich auch ganz leicht online. Auf unserer Webseite kannst du zahlreiche Ideen zu den unterschiedlichsten Saunen und Saunabereichen entdecken. Die Auswahl ist sehr groß und unterscheidet sich nicht nur in der Art der Sauna, sondern natürlich auch in der Optik. Sieh dir einfach die verschiedenen Bilder an und lies dir die Informationen durch, um herauszufinden, welche Sauna am ehesten deinen Vorstellungen und Wünschen entspricht. Bist du eher der Typ für eine trockene Outdoor Sauna oder bevorzugst du eine finnische Sauna? Mit homify findest du es sicherlich heraus.

Wie kann ich eine Sauna zu Hause installieren?

Wenn du dich für einen bestimmten Sauna-Typ entschieden hast, geht es daran sicher zu stellen, dass das Modell auch wirklich in dein Zuhause passt. Wenn du dir nicht zu hundert Prozent sicher bist, ist es besser, einen Experten zu befragen. Vor allem wenn du dir einen integrierten Saunabereich wünschst, raten wir dir mit professionellen Fachkräften zusammen zu arbeiten. Hast du dich für eine freistehende Outdoor Sauna entschieden, kannst du diese unter Umständen auch einfach in einem Baumarkt oder online bestellen und sie dir vom Hersteller aufbauen lassen oder, insofern du es dir zutraust, sie selbst aufstellen. Moderne Trockensaunen sind heutzutage relativ simpel gebaut und lassen sich leicht installieren.