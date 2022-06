Der romantische Look lebt vor allem von Pastellfarben, Verzierungen, verschnörkelten Elementen und natürlich dem ein oder anderen Schönheitsfehler. Lass dich jetzt von diesem einzigartigen Stil inspirieren.

Wo finde ich Ideen zum Shabby Chic Design?

Shabby Chic Einrichtung ist derzeit so beliebt, dass es relativ einfach ist Ideen und Inspiration dazu zu finden. Es gibt ganz spezielle Shabby Chic Shops, die sich auf diesen Look spezialisiert haben und haufenweise unterschiedliche Shabby Chic Möbel anbieten. Natürlich kannst du dich auch einfach hier bei homify darüber informieren und durch unsere Webseite stöbern, um die perfekte Shabby Chic Deko und die passenden Möbel dazu zu finden. Ein paar geschickt platzierte Dekoartikel setzen Stil ebenso gekonnt um, wie eine komplette Shabby Chic Einrichtung. Den verspielten Vintage-Look findest du nicht nur online und beim Einkaufsbummel, auch auf Flohmärkten und Antikmärkten ist das ein oder andere Schmuckstück zu entdecken. Unter Umständen benötigt es ein bisschen „Do It Yourself“ Pflege, aber tolle Ideen bekommt man dabei allemal.

Wie kreiere ich den Shabby Chic Stil in meinem Zuhause?

Um den Shabby Chic Stil perfekt in deinem Zuhause umzusetzen bedarf es gar nicht so viel. Mit tollen Dekoartikeln im Vintage-Look bringst du schon das richtige Flair in die Zimmer. Der Einrichtungsstil zeichnet sich durch helle Pastelltöne und Weiß aus. Selbstgemachte Artikel, Fundstücke des letzten Flohmarktbesuchs oder auch die antike Kommode von Oma lassen sich hervorragend dafür verwenden. Wenn du deine komplette Einrichtung Shabby Chic sein soll, kannst du die idealen Vintage-Möbel dafür kaufen oder auch alte Möbel abschleifen, ihnen den gebrauchten Look verpassen und anschließend mit weißer Farbe grob überstreichen. Wenn du deine Möbel selbst in Shabby Chic Träume verwandeln möchtest, kannst du dich online auch noch einmal genauer darüber informieren, was es alles zu beachten gibt. Die Möbelstücke sind dann auf jeden Fall einzigartig. Alternativ kannst du dich in Fachgeschäften beraten lassen oder mit einem Inneneinrichter zusammenarbeiten, um den perfekten Shabby Chic Look in dein Zuhaue zu holen.

Wo finde ich die passende Shabby Chic Einrichtung?

Nachdem der Markt sich auf den Trend eingestellt hatte, ist es mittlerweile ganz leicht die passende Shabby Chic Einrichtung zu finden. Von kleinen Fachgeschäften, bis hin zu großen Möbelhäusern ist der Look durchwegs vertreten. Auch in Läden für Dekoartikel findest du ganz leicht tolle Shabby Chic Designs. Wenn du deine Räume etwas individueller gestalten möchtest, bist du auf dem Flohmarkt an der richtigen Adresse. Unterschätze jedoch nicht, wie viel Arbeit es sein kann alte Möbel zu restaurieren und ihnen deinen gewünschten Look zu verpassen.