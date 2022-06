Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an der Onlineverlosung “homify Umfrage” der Homify Online GmbH & Co.KG – (nachfolgend homify), Holländerstraße 34, 13407 Berlin.

1. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Mit der Teilnahme an der Umfrage akzeptiert der Benutzer diese Teilnahmebedingungen. Die Teilnahme an der Umfrage darf nur einmalig erfolgen. Bei mehrfacher Bewerbung wird lediglich der erste Eingang registriert.

2. Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige natürliche Personen, deren Wohnsitz in Deutschland oder Österreich ist. Bei minderjährigen natürlichen Personen muss die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zur Teilnahme an der Verlosung vorliegen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten, Mitarbeiter von homify und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades sowie deren Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft und alle Personen, welche mit der Durchführung der Aktion beschäftigt sind oder waren. Für die Teilnahme an der Verlosung ist das vollständige Beantworten der homify Umfrage erforderlich.

3. An der Verlosung nimmt automatisch jeder teil, der die homify Umfrage bis zum 31.05.2015, 24 Uhr vollständig beantwortet und seine E-Mail Adresse hinterlässt. Die Teilnahme über die Einschaltung Dritter, z.B. Gewinnspielagenturen, ist ausgeschlossen. Des Weiteren besteht pro Person und pro E-Mail Adresse nur eine Teilnahmemöglichkeit. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist der Teilnehmer verantwortlich.

4. Der Teilnehmer erklärt sich mittels seiner Teilnahme automatisch und ausdrücklich damit einverstanden, dass die erhobenen Adressdaten für die Abwicklung der Verlosung und zur Benachrichtigung der Gewinner verwendet werden; insbesondere erklärt sich der Teilnehmer mit der Weitergabe seiner Adressdaten an den Sponsor des jeweiligen Gewinns zur Übersendung des Gewinns einverstanden. Eine Weitergabe der Daten an unbefugte Dritte, insbesondere zu werblichen Zwecken, erfolgt nicht.

5. Es werden fünf des in der Verlosung näher beschriebenen Preises, iPad Mini 3 (16 GB), vergeben. Die Gewinner werden zufällig ermittelt. Die Ziehung und Verständigung der Gewinner erfolgt durch homify. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Gewinner haben den Erhalt der Gewinnbenachrichtigung unverzüglich, spätestens jedoch bis 8. Juni 2015, 24 Uhr, homify gegenüber zu bestätigen und die benötigten Angaben zur Gewinnübergabe zu machen. Andernfalls ist homify berechtigt, einen neuen Gewinner auszulosen. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Preis ist nicht übertragbar. Der Gewinner akzeptiert notwendige Änderungen des Gewinns, die durch andere außerhalb des Einflussbereichs der an der Verlosung beteiligten Firmen liegenden Faktoren bedingt sind. Der Anspruch auf den Preis ist nicht klagbar. Die Gewinnausschüttung erfolgt bis spätestens Ende Juli 2015.

6. homify ist berechtigt, Teilnehmer bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder bei Verdacht der Manipulation von der Teilnahme oder vom Gewinn auch während der Umfrage auszuschließen. Darunter fallen insbesondere Versuche, den Teilnahmevorgang zu beeinflussen, etwa durch Störung des Ablaufs, durch Einsatz automatisierter Verfahren zur Beeinflussung des Votings sowie durch Belästigung oder Bedrohung von Mitarbeitern oder anderer Teilnehmer. Liegen die Voraussetzungen für einen Teilnahmeausschluss vor und werden jedoch erst nach Spielende bekannt, so ist homify auch berechtigt, bereits gewährte Gewinne zurück zu fordern.

7. homify ist stets bemüht, eine technisch einwandfreie Qualität zu bieten und korrekte Aussagen zu machen. homify haftet jedoch nicht für Fehlaussagen (z.B. irrtümliche Aussagen zum Gewinn) oder technisch bedingte Fehler im Zusammenhang mit der Gewinnentscheidung.

8. Der Rechtsweg ist für die Durchführung der Verlosung, die Gewinnentscheidung und auch die Gewinnauszahlung ausgeschlossen.