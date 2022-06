Ein Umbau ist ein meist ein großes Projekt, in welches viel Zeit, Geld und Energie gesteckt wird. Um das perfekte Endergebnis zu bekommen, solltest du dich im Voraus ausreichend über alles informieren, was du für den Umbau brauchst.

Wie beginne ich am besten mit meinem Umbau?

Zunächst einmal solltest du dir ganz genau darüber im Klaren sein, was du an deinem Zuhause verändern möchtest. Ein Zimmer umzugestalten bedarf selbstverständlich ganz anderer Vorbereitung als eine komplette Sanierung und Modernisierung deines Hauses. Wenn du weißt, was du in etwa verändern möchtest, aber dir noch nicht sicher bist, in welchem Umfang oder wie es letztendlich aussehen soll, kannst du dich online bei homify inspirieren lassen. Auch Zeitschriften, Magazine oder Freunde und Verwandte können haufenweise Inspiration bieten. Wichtig ist nur, dass du genau weißt was du willst, ehe du mit dem Umbau beginnst. Bist du dann soweit, kannst du dich an ein Architektenbüro wenden, ein Bauunternehmen befragen oder dich darüber informieren, wie viel du davon eventuell selbst erledigen kannst.

Auf was muss ich achten, wenn ich renovieren möchte?

Bei umfangreichen Renovierungsarbeiten ist es ratsam sich professionell beraten zu lassen, was an deinem Zuhause alles erneuert werden sollte. Die Optik ist dabei natürlich sehr wichtig, jedoch solltest du dich auch darum kümmern, ob du im Zuge der Modernisierung auch die Sanierung deines Hauses auf den neusten Stand bringen könntest. Gerade in Gebieten mit ständigen Temperaturschwankungen und allen möglichen Wetterbedingungen ist eine gute Sanierung sehr wichtig. Fachkräfte können dein Haus inspizieren und dich ausgiebig über die verschiedenen Sanierungsmöglichkeiten informieren. Es ist auch wichtig, von Anfang an ein Budget festzusetzen. Renovierungen können unter Umständen sehr teuer werden. Bei bestimmten Materialien, wie zum Beispiel Isolierungen, ist es jedoch nicht immer unbedingt die günstigste Variante zu wählen. Teile dir dein Budget also gut ein.

Welche Fachkräfte benötige ich für meinen Umbau?

Je nachdem, wie umfangreich dein Umbau werden soll, benötigst du die unterschiedlichsten Fachkräfte dafür. Elektriker können dich zu allen Möglichkeiten neuer Beleuchtung informieren und dir tolle Lichteffekte installieren. Für größere Fenster und mehr natürliches Licht benötigst du vielleicht Glaser und Fensterbauer. Und um den Feinschliff deines neuen Zuhauses kann sich ein professioneller Dekorateur kümmern. Alle Fachkräfte, die du benötigst, findest du ganz einfach bei homify. Wir helfen dir dabei die passenden Experten für dein Projekt zu finden und das auch noch ganz in deiner Nähe.