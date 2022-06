Ob großzügige, offene Hochglanzküche oder kleine rustikale Landhausküche, die Farbe Weiß ist für jede Art sehr beliebt. Lass dich jetzt zu deiner neuen Küche in strahlendem Weiß inspirieren!

Wo finde ich Ideen für weiße Küchen?

Ideen für weiße Küchen findest du ganz leicht und schnell bei homify. Wir haben die neuesten Trends des klassisch weißen Küchenlooks für dich zusammengestellt und für jeden Geschmack etwas dabei. Die Möglichkeiten weiße Küchen zu gestalten reichen von einer rustikalen Landhausküche in Weiß, über traditionelle Hochglanzküchen, bis hin zu exklusiven weißen Luxus Küchen. Stöbere einfach durch unsere Webseite und speichere dir alle Stile und Bilder, die dir besonders gut gefallen, in deinem persönlichen Ideenbuch ab. Du kannst dir auch zusätzliche Notizen dazu machen und hast somit all deine Favoriten im Überblick. Wenn du dir die unterschiedlichen Materialien persönlich ansehen möchtest und dir nicht sicher bist, ob dir matte Optik, Holz oder Hochglanz besser gefällt, kannst du dich in Küchenstudios oder auf Fachmessen umsehen. Das Fachpersonal vor Ort kann dich auch gleich zu den verschiedenen Küchen in Weiß beraten.

Wie plane ich eine Küche in weiß?

Wie bei jeder Küche ist es auch bei weißen Küchen unumgänglich mit einem professionellen Küchenplaner zusammen zu arbeiten. Auch weiße Küchen wollen gut durchdacht geplant werden und sollten perfekt auf deinen Raum abgestimmt sein. Dazu ist es wichtig, dass du die genauen Maße des Raumes kennst und weißt, wo welche Anschlüsse sind. Anschließend kannst du mit deinem Küchenplaner die verschiedenen weißen Designs durchsprechen und deine Traumküche planen. Dein Küchenplaner kann dich nicht nur zu den verschiedenen Stilen der weißen Küchen beraten, sondern dir auch Tipps zu den verschiedenen Elektrogeräten geben, die du für deine Küche benötigst. Wenn du einen bestimmten Stil verfolgst und dir die perfekte Landhausküche in Weiß wünschst, kannst du vorab schon Material sammeln oder dich von einem Küchendesigner beraten lassen.

Wie teuer sind weiße Küchen?

Die Kosten für weiße Küchen hängen von mehreren Faktoren ab. Zum einen ist es entscheidend wie groß die Küche werden soll, ob du ausgefallene Elemente integriert haben möchtest oder dir zum Beispiel eine Kochinsel wünschst. Die Art der Küche ist ebenfalls ausschlaggebend. Eine schlichte weiße Küche ist in der Regel günstiger als eine luxuriöse maßgefertigte Hochglanzküche in Weiß. Und auch die Preise der Elektrogeräte, wie Ofen, Herd und Kühlschrank, sollte nicht unterschätzt werden. Setze dir am besten gleich am Anfang ein Budget fest, an dem sich dein Küchenplaner und du dich auch selbst orientieren kannst.