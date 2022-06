Wenn es an deine Wohnraumgestaltung geht, stehen dir eine ganze Reihe an Möglichkeiten, Ideen und Optionen zur Verfügung. Entdecke jetzt die neuesten Trends und alles, was du für die Planung deiner Innenräume benötigst.

Auf was muss ich bei der Wohnraumgestaltung achten?

Wenn es an deine Wohnraumgestaltung geht, solltest du dir auf jeden Fall ein Budget für jeden Raum festsetzen. Gerade bei Küche und Badezimmer kann es schon einmal etwas teurer werden. Doch auch Esszimmertische, Stühle und Sofas sind nicht unbedingt immer günstig. Außerdem solltest du genau wissen, wie du die jeweiligen Räume gestalten möchtest. Angefangen von Bodenbelag, über Beleuchtung, bis hin zur Wandgestaltung gibt es zahlreiche Dinge, auf die du achten musst, um ein harmonisches Endergebnis zu bekommen. Designer oder Innenarchitekten können dir dabei helfen, dich durch den Wohnraumgestaltungsdschungel zu schlagen. Achte bei gewissen Entscheidungen, wie Wandfarbe, Bodenmaterial oder großen Anschaffungen, wie Küche und Couch, darauf, zeitlose Designs zu wählen, die dir auch in mehreren Jahren noch gefallen werden. So sparst du dir in ein paar Jahren die Umgestaltung.

Wo finde ich Ideen zur Inneneinrichtung?

Bei der Vielfalt an verschiedenen Ideen zur Raumgestaltung ist es nicht schwierig Inspiration zu finden. Tolle Ideen und Design Vorschläge findest du natürlich auch auf homify, in Home&Living Zeitschriften oder auch in Fachgeschäften in deiner Nähe. Auch bei Freunden und Bekannten Zuhause kannst du dich inspirieren lassen und dir Anregung für deine Wohnraumgestaltung holen. Bei homify kannst du zudem das Ideenbuch nutzen, in welchem du alle Bilder und Ideen, die dir besonders gut gefallen, abspeichern kannst. Somit hast du später einen guten Überblick über deine Wünsche und Vorstellungen und kannst dir Raum für Raum deine perfekte Inneneinrichtung zusammensuchen.

Kann ich mich selbst um die Wohnraumgestaltung kümmern?

Mit etwas Kreativität und handwerklichem Geschick steht einer umfangreichen „Do it yourself“ Aktion hier eigentlich nichts im Wege. Du solltest du dir jedoch zu einhundert Prozent sicher sein, dass du das Projekt auch wirklich sicher und sorgfältig umsetzen kannst. Deine Sicherheit sollte selbstverständlich immer Vorrang haben. Gerade bei der Wandgestaltung, ob es sich um Fliesen, Tapete oder Farbe handelt, ist Erfahrung von Vorteil. Denk daran, dass du mit dem Endergebnis eine lange Zeit leben musst. Wenn du ein gutes Auge für Design und Farbkombinationen hast, kannst du dich hier kreativ austoben. Bei gewissen Räumen, wie Küche und Badezimmer, wird es jedoch schwierig ohne Fachkräfte auszukommen. Sobald es an Wasser- und Stromanschlüsse geht, raten wir dir unbedingt mit professionellen Fachkräften zusammenzuarbeiten.