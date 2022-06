Beim Einrichten einer neuen Wohnung kann man seine ganz persönlichen Vorlieben ausleben. Einrichtungstipps, Inspiration und hilfreiche Fachkräfte findest du ganz einfach und schnell hier bei homify.

Auf was muss ich achten, wenn ich meine Wohnung einrichten möchte?

Grundsätzlich ist es ratsam mit den wichtigen Anschaffungen zu beginnen, wie zum Beispiel einer Küche, Bett und Kleiderschrank, ein bequemes Sofa oder ein Esstisch. Hierbei setzt du dir am besten Raum für Raum ein Budget fest, an dem du dich bei der Auswahl der Möbel etc. orientieren kannst. Achte darauf, den Platz, der dir für deine Inneneinrichtung zur Verfügung steht, optimal auszunutzen. Bei teuren Anschaffungen, die lange halten sollen, ist es zudem meist besser etwas mehr Geld zu investieren und bei der Qualität nicht allzu viele Kompromisse einzugehen. Wenn du nicht alleine wohnst, ist es auch immer wichtig die verschiedenen Optionen mit deinem Partner durchzusprechen. Nehmt euch also genug Zeit, durchstöbert Webseite von homify und ihr könnt mit viel Spaß zusammen eure Wohnung einrichten.

Benötige ich Experten zur Wohnungseinrichtung?

Beim Einrichten deines neuen Zuhauses kannst du entweder ganz auf deinen eigenen Stil vertrauen und Möbelhäuser und Internet nach der perfekten Inneneinrichtung durchforsten, oder du wendest dich an einen Experten. Dies ist kein Muss, aber unter Umständen sehr hilfreich, wenn du zum Beispiel eine kleine Wohnung einrichten möchtest. Experten können dir dabei helfen den zur Verfügung stehenden Platz optimal auszunutzen und dich zudem zu Stilfragen beraten. Auch wenn es um Maßanfertigungen von Möbeln oder dem Einbau einer Küche geht, ist es oft besser mit Experten zusammen zu arbeiten.

Wo finde ich Gestaltungsideen, wenn ich meine Wohnung einrichten möchte?

Wenn du dabei bist, deine neue Wohnung einzurichten, gibt es verschiedene Herangehensweisen. Du kannst dich entweder vorab über sämtliche Stile, Möbel und Dekorationsideen im Internet, in Möbelhäusern oder in Zeitschriften informieren und alles von vorne bis hinten durchplanen, oder du lässt dich nach und nach inspirieren und sammelst dir über längere Zeit deine Einrichtung zusammen. In beiden Fällen findest du bei homify alles, was du dazu brauchst. Wir haben zahlreiche tolle Tipps und Einrichtungsideen für dich bereitgestellt, aus denen du dir deine Favoriten aussuchen und diese anschließen im Ideenbuch speichern kannst, sodass du alles auf einen Blick hast. Natürlich kannst du dich auch immer wieder bei Shoppingtrips in home&living Geschäften umsehen oder dir bei Freunden und Bekannten den ein oder anderen Dekotipp abschauen.